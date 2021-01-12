中天綜合台36頻道綜藝節目《小明星大跟班》明（13日）晚間10點將播出主題「新聞現在都這樣報的？！中天主播來囉！」邀請中天電視主播劉盈秀、林嘉源、張若妤、李珮瑄、陳文越及何橞瑢，前來分享主播轉戰新媒體之後，新聞該怎麼報呢？觀眾眼裡新聞主播既有印象總是嚴肅專業不帶任何情緒，這讓吳宗憲一出場見到端莊隆重的主播們，忍不住開玩笑道：「因為他們是主播，基本上他們的性格沒有像我們做綜藝的這麼活潑，就好像我們在跟他們講話，他們也不太鳥你，你們可以跟我講話啊！」話畢全場氣氛立馬活絡起來。

資深主播林嘉源談起轉戰網路後，自己一直不斷嘗試如何不再一板一眼地報新聞？最特別的播報經驗，就是Cosplay近期超夯動畫《鬼滅之刃》的主角炭治郎，正當全場回顧這段畫面時，Sandy竟尷尬癌爆發直喊：「太荒謬啦！好瘋喔！」吳宗憲也突然發現了一個亮點激動說道：「我發現你長得很像方順吉耶！」沒想到林嘉源聽了直呼：「我的《頭條開講》目前訂閱人數是73.4萬，那如果破百萬訂閱的話，我就扮成方丈，跟方順吉同台唱台語歌好了！」聽得吳宗憲與Sandy哭笑不得回應：「我看得出來盧秀芳的無奈！還有你們應該很快就會變成綜藝節目，結果最衰的是方順吉！」讓全笑得東倒西歪！

《小明星大跟班》吳宗憲、Sandy。(圖/中天綜合台提供)

中天主播劉盈秀參加《小明星大跟班》錄影。(圖/中天綜合台提供)

有「混血辣妻」之稱的主播何橞瑢，聊到網路播報「不受限」的特點，過去曾經主跑社會線的她，常到命案現場做採訪，但傳統電視播報的限制，儘管案件再殘忍，也不能帶有任何情緒，而現在轉到網路平台多出了不少彈性空間：「我現在還會把以前做過的相關報導，做更深入的研究探討，讓觀眾更加了解各種細節，並且可以跟大家討論不同的想法。」以前無法出現在傳統電視報導的「幕後花絮」，例如在採訪過程發生的「小出槌」，何橞瑢現在也可以大方分享了：「有一次在命案現場，不小心把牛仔褲的鈕釦撐壞，結果警察把鈕釦撿起來認真研究，以為是證物準備將它收進證物袋，好險我當下就發現了，不然後果真是有理說不清！」這段特殊的採訪經歷也讓全場驚訝連連。

中天主播(左起)林嘉源、陳文越、李珮瑄參加《小明星大跟班》錄影。(圖/中天綜合台提供)

而女神主播劉盈秀與張若妤則分享現在宛如「網路直播主」的新鮮心情，不僅要每天親自經營個人粉絲團，面對粉絲們的各種「許願」，也要使命必達地為大家實現！這讓吳宗憲忍不住笑：「許願都不用錢了，還要求這麼多喔？」接著吳宗憲大方表示：「看你們每天都在想題材，其實有最多題材的人就是我，你們可以來問我啊！」話聲未落，主播們已異口同聲力邀憲哥一起播報新聞，吳宗憲則幽默回道：「哈囉，我們這個綜藝的比較好賺啦！」接著更給主播們貼心建議：「你們可以向陳文茜小姐學習，她拿的是國際新聞，就她個人角度來做深度評論，不然一直唱歌、跳舞也不是辦法，也因為這樣她才不用一直唱《夜后》，不然她每天都要唱一次這個，可能每次片頭結束，她也掛掉了！」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間10點《小明星大跟班》。

(中時新聞網)