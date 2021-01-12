冬天到來，天氣寒冷，北市職能發展學院因應產業需求，並培育專業技術人才，於「牛」年送出職訓暖流，首開「冷凍空調工程師班」，辦理「冷凍空調技術職業訓練課程」即日起至19日開放報名。北市勞動局長陳信瑜表示，擁有一技傍身，才是生活的底氣，報名參加職訓課程，就不怕找不到工作！

「冷凍空調不冷門！」陳信瑜表示，隨著環境變化與技術發展，冷凍與空調已融入民眾生活中的每個角落，舉凡建物空調、冷凍冷藏、綠能環保、智慧環控、醫療生技、無菌無塵到疫苗低溫儲存等，都是現今社會不可缺的工業項目。

北市職能發展學院為培育冷凍空調產業專業技術工程人員，「冷凍空調工程師班」甄試時間為29日，2月22日至6月17日每周一至周五上午8時30分到下午5時5分上課，課程合作的廠商中，有「開全實業有限公司」、「廉鷹電器行」、「美昌空調有限公司」、「昇記影音電器有限公司」等。

陳信瑜說，「冷凍空調工程師班」的甄試，即是提供工作職缺，且有廠商代表來面試，訓後便可由企業直接進用，達到「用訓合一」。 北市職能發展學院補充說明，「冷凍空調工程師班」完整提供空調、冷凍的相關實務及應用技術內容，並將輔導學員參加技能檢定，以及取得「大金空調專業」雙證照，授課的師資具有多年現場實務及教學經驗，深受學生好評。

(工商 )