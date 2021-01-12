進口美牛驗出弓蟲感染！食藥署今天公布最新的邊境查驗報告，從逾2千磅的進口美國牛舌中驗出有弓蟲感染，違反食品安全衛生，將全數銷毀或退運。

食藥署表示，依據「一般食品衛生標準」，一般食品不得含有寄生蟲，而本案2,294磅（1,040公斤）美國牛舌驗出肉品裡有弓蟲，不符合食品安全衛生管理法第17條規定，將依規定退運或銷毀。本批含弓蟲的美牛在邊境就擋下，未流入市面，民眾不必擔心。

進口美國牛舌中驗出有寄生蟲。(食藥署提供)

彰化博元婦產專科醫院副院長陳昭雯過去接受本報採訪指出，弓蟲是最常見的人畜共同感染，其寄生宿主是貓咪，接觸其糞便可能感染，或是吃下未煮熟的弓蟲感染肉品，如牛、羊、豬肉…等。孕婦若受到弓蟲感染，會影響腹內胎兒，引發流產或死胎，嬰兒若出生也恐造成重大先天性畸形，如腦鈣化、水腦症等導致死亡。

一般人若吃下未煮熟的弓蟲感染肉品，免疫力較差者可能出現發燒、疲倦等類似感冒的症狀，嚴重時，甚至出現如腦膜炎、癲癇或精神錯亂等神經系統的症狀。

進口美國牛舌中驗出有弓蟲感染。(食藥署提供)

(中時新聞網)