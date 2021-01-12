全球經濟因疫情衰退，非洲第一大國、最大經濟體奈及利亞也出現規模數以百萬計人跌回貧窮線以下危機，經濟專家薩加吉(Murtala Sabo Sagagi)接受當地媒體訪問，比較奈及利亞與中國大陸、美國關係同時，也呼籲政府應該學習中國模式來脫貧還有解決失業問題。

薩加吉是位於奈國工業大城卡諾(Kano)巴耶羅大學(Bayero University)的商學院講師，去年他已曾多次警告當局，奈及利亞經濟衰退、失業率增加等危機，他估計至少有200萬人口會返貧，中國40年來幫助9億人口脫貧，其模式值得奈及利亞學習。

他曾留學美國，指出美國經濟總量約20兆美元多於中國的13兆美元，美國在科技技術上也全面領先，不過能力並非重點，川普(Donald Trump)相信美國可以不靠其他國家，導致對中國、歐洲出手打壓，雖然他也提出繁榮非洲計畫，但由於政策重點不在非洲，所以更像是一時興起空喊，根本沒在非洲做過任何有用的事。

薩加吉表示，美國在科技上領先中國是現況，未來他無法預測，但中國絕對是唯一有機會追趕美國的國家，「現在在美國最好的一些學校，只有有錢人才供得起孩子去，在那裡你每看到1個美國人，就會看到2個中國人，他們都在學習最新的科學和技術。和奈及利亞不同的是，越來越多中國學生畢業後會回國。」

非洲約13億人口，奈及利亞就有2億，也是重要的石油生產國，由於曾受英國殖民金融服務系統非常發達，2005年被跨國投資銀行高盛(Gold Sachs)列為未來11國之一，自2018年起也取代南非成為非洲最大經濟體。據BBC(英國廣播公司)調查，奈及利亞是全球對中國大陸好感最高國家之一，約有85%民眾對中國持正面評價，有負面印象者只有10%。

(中時新聞網)