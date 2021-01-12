運算無所不在，智慧化分布於各個領域的世界中－從雲端到網路再到智慧邊緣，為了協助人們度過充滿挑戰與變化的特殊的時期，英特爾（Intel）在CES中展示了為商務、教育、行動與遊戲運算平台推出的新款處理器。

英特爾執行副總裁Gregory Bryant表示，「唯有英特爾公司擁有橫跨多個架構的產品廣度：大型、開放的生態系，龐大的生產規模，以及提供客戶所需深厚的技術專業知識，以創造分散式智慧(distributed intelligence)時代的機會」。英特爾於CES引介超過50款新處理器，並於2021年在市場上推出超過500款筆記型電腦與桌上型電腦的新設計。

第11代Intel Core vPro：最佳商務平台

針對商用環境，英特爾推出第11代Intel vPro平台，提供高效能與最全面、基於硬體的安全性。新款第11代Intel Core vPro處理器，與新的Intel Core vPro 平台結合使用時，可為輕薄筆電提供下列功能：

(1)Intel Hardware Shield：為商用環境提供世界上全面且深植硬體之中的安全性，以及業界首款植基於矽晶的人工智慧（AI）威脅偵測，藉此協助阻止勒索軟體與加密挖礦攻擊。其同樣配備Intel Control Flow Enforcement Technology，長久以來僅有軟體解決方案的攻擊類型，可藉由此突破性的技術協助終止威脅。

(2)英特爾10奈米（nm）SuperFin技術提供領先業界的效能，Intel Iris Xe Graphics以及20年來最大的Wi-Fi改進 – 整合Intel Wi-Fi 6/6E (Gig+)，相對於Wi-Fi 5，於辦公室環境提供最高6倍快的上傳與下載，在家也可提供將近3倍快的速度。

(3)AI效能8倍快，企業面對快速變化的軟體生態之際，亦具備新的運算能量，與前一世代對比，創作與視訊編輯速度最高達2.3倍快。

(4)使用Office 365等應用程式時，相較競爭對手生產力最高提升幅度達23％，並擁有最佳協作體驗；於視訊電話會議當中，相較競爭對手的辦公室生產力提升50％以上。

英特爾還推出Intel Evo vPro平台，為商務用戶提供絕佳筆電體驗。通過 Intel Evo vPro平台驗證的筆電設計具備時尚、纖薄與輕巧，提身歷其境視覺體驗。它們同樣提供出色的回應能力、立即喚醒、與真實世界的電池續航力。結合vPro的安全性與可管理能力以及 Intel Evo的行動體驗，超過60款新筆電將於今年問世。此外，英特爾還宣布Intel Evo Chromebook，開啟旗艦款Chromebook的新層次。

最佳教育平台的新處理器與合作夥伴

過去一年來，全世界對於使用PC作為教育必需工具的速度大幅度加快。為了滿足學生族群不斷成長的需求，英特爾推出新款N系列Intel Pentium Silver與Celeron處理器，為教育系統提供更好的效能、媒體與協作平衡性。處理器採用英特爾10nm架構設計，整體應用程式效能可提升35％，世代間的圖形效能提升幅度則達78％，實現多工處理時的應用程式與瀏覽流暢度，加上先進的攝影機與連接功能，可豐富視訊會議與觀看體驗。

最佳遊戲平台的第11代Intel Core H筆電處理器新系列

英特爾推出針對遊戲市場的新系列 – 第11代Intel Core H系列筆電處理器，延伸第11代筆電家族產品，將效能級玩家所在乎電競筆電的可能性，推向16mm的厚度極限。由最高Turbo時脈達5GHz的Intel Core i7 Special Edition 4核心處理器領軍，這些H35處理器特別針對超可攜式（ultraportable）電競所設計。它們具備新PCIe Gen 4架構，可連結最新獨立式顯示卡低延遲效果出色，將沉浸式遊戲體驗帶著走。Acer、ASUS、MSI、Vaio於CES發表搭載第11代Intel Core H35系列處理器的新款超可攜式電競系統，接下來還有來自重要製造商夥伴超過40款設計於2021上半年推出。

第11代Intel Core H筆電處理器新系列。（英特爾提供／黃慧雯台北傳真）

對於想要桌上型等級遊戲與創作效能的行動愛好者，英特爾還宣布一款8核心處理器，將於本季稍後開始出貨。此平台於業界獨樹一格，其功能通常僅存在於高階桌上型系統之中－包含最高5GHz，具備20條通道的PCIe Gen 4架構可銜接最快儲存與獨立顯示卡，以及Intel® Killer Wi-Fi 6E (Gig+)。

下一世代「Rocket Lake」與「Alder Lake」技術搶先看

英特爾還針對遊戲玩家與效能型玩家展示下一世代桌上型電腦技術，即將問世的第11代Intel Core S 系列桌上型處理器（Rocket Lake-S）。以擁有最高頻率核心的Intel Core i9-11900K作為主角，對比前一世代具備19％的每時脈週期指令數量（IPC）改進，這些處理器將在2021年第一季推出時，替遊戲與效能型玩家帶來更強大的表現。

即將問世的第11代Intel Core S 系列桌上型處理器（Rocket Lake-S）。（英特爾提供／黃慧雯台北傳真）

此外，英特爾展示下一世代處理器「Alder Lake」，其代表x86架構的重大突破與英特爾最能夠彈性調整功耗設計的系統單晶片。預計於2021下半年，Alder Lake將高效能核心與高效率核心整合成單一產品。Alder Lake也將會是英特爾第一款採用新版、強化後的10nm SuperFin處理器，提供更聰明、更快以及更有效率的真實世界運算力。

(科技)