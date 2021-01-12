屏警偵破詐騙集團，並在犯嫌家中查扣價值不斐名牌包。(林和生攝)

內埔警分局日前接獲多起民眾報案，指稱張姓女直播主以「刷卡換現金」投資方式為號召，吸引26人加入，吸金超過6億2000萬元，警方經過長期跟監調查，並持搜索票前往犯嫌住處搜索，發現屋內數量龐大名牌包，辦案員警直呼「第一次看到那麼多包包」。

內埔警分局偵查隊長張程湧表示，張嫌以投資「刷卡換現金」話術，投資每單位為1萬8000元，以15天為一期，每期可獲利600到1100元不等利潤，換算年息80％至146％不等，吸引不特定民眾投資。

初期投資者都有拿到回饋金，於是號召更多親友加入，個人被騙金額高達4000萬元，總計集團經手詐騙吸金金額達6億2000萬；案經專案小組清查金流，過濾分析37個帳戶、2800筆涉案金流及相關稅務資料，鎖定詐欺集團成員使用匯款帳戶後，由檢察官指揮同步搜索、拘提行動。

現場查扣數量龐大名牌包，有眼尖女警透露，其中一只香奈兒名牌編藤包價值超過26萬元，有錢還買不到，其他包括LV、愛馬仕、寶格麗等，價值超過300萬元，警方查扣時，直播主還提醒說「包包很貴、小心拿阿」。為避免相關犯嫌脫產卸責，已向屏東地院聲請扣押裁定，另包括高屏3處房產，共計5600萬元。

張程湧說，目前詐欺吸金手法及話術不斷進化，舉凡建築建案、線上博弈、虛擬貨幣等均可作為吸金話術的標的，「低風險、高報酬」的投資通常有詐，民眾投資前務必要審慎評估以免受騙。

(中時 )