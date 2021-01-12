立法院臨時會將集中火力審查110年度中央政府及國營事業預算，為反制民進黨團強行護航通過預算，國民黨團打算讓每位立委至少提50案來杯葛，但公民監督國會聯督今天召開記者會提醒，如果預算沒有三讀，不僅委員會通過的刪減和決議案形同虛設，行政部門更可依照預算法中相關規範，沿用前年預算的方式使用，越拖延預算審查，等於變相放水，越快三讀才是真正的把關預算。

公督盟執行長張宏林指出，依預算法，立法院應該在年度開始前一個月即11月30日完成預算審議，然而從民國102年以來的年度預算 除了104年的年度預算在當年12月完成之外，其他都是在隔年一月才完成審議，而102年國營實業預算竟然至今尚未通過，但卻也不影響中油台電的運作。因為預算法開後門，如果立法院沒有準時完成預算審議，所有部門可以沿用過去所有預算，薪資照發，唯一受影響的只有新興計畫。

因此公督盟副執行長田君陽提醒，在野黨要求強力監督預算時應該慎選武器，不是用拖延的方式，而非讓國營事業可以先動用經費，但新興的民生計畫卻無法執行。

身為公督盟成員的台灣環境保護聯盟秘書長許主峯也提醒，不審預算，國營事業薪水、年終照樣領，等於是包庇，希望立委好好善盡責任。公督盟常務理事曾建元表也質疑，國營事業常被批評是人事酬庸最大去處，國民黨難道沒有警覺嗎？怎麼會利用許多讓人驚訝的議事操作，去對議事審查造成實質放水結果？

本報記者詢問，之前立法院表決時，民進黨往往無視在野黨意見封殺提案，縱使在野黨嚴審預算提出許多提案只怕也會被執政黨全面封殺，應如何解決？此外之前在野黨提案凍結刪減國防外交預算時，竟被蔡英文總統公開喊話要求不要凍結，總統是否應該喊話干預立法院審預算？

對此張宏林表示，所有預算提案都會留下紀錄，民主政治公開透明，如果民進黨在過程中恣意妄為做出觀感不好的行為，也會在未來的選舉付出代價。至於蔡英文的喊話，涉及總統是否適合兼任黨主席的問題，如果她以蔡總統身分要求立法院不要刪減預算，就失職了，但就黨主席立場，她會對於黨團運作是否支持行政部門表達意見。過往國民黨執，民進黨批評總統不宜兼任黨主席，如今大家也應共同思考此一問題。

(中時 )