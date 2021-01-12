全球最大資產管理公司貝萊德（Blackrock）11日告訴客戶，旗下五檔上市交易基金（ETF）已根據指數提供商的舉措，出脫某些中國證券，因應華盛頓方面的壓力。

在由貝萊德發言人提供的一份客戶報告中，貝萊德列出了五檔受指數提供商調整影響的ETF，包括四隻追蹤MSCI的ETF和一檔以富時羅素中國50指數為基準的ETF。

此舉是華爾街大行削減對中國敞口的最新舉措，顯示了指數提供商的影響力，它們的產品決定了被動投資的流向。

貝萊德拒絕讓高管接受採訪。貝萊德在給客戶的報告中稱，iShares ETFs已進行調整，並將繼續根據各自指數對受近期美國對某些中國公司制裁影響的證券的處理做出反應。

貝萊德旗下一檔以MSCI為基準的基金是規模達68億美元的iShares MSCI China ETF。根據貝萊德網站，截至1月8日，該基金持股最多的是阿里巴巴和騰訊控股。

(工商 )