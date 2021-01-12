投資股票不是那麼簡單。金管會主委黃天牧12日提醒年輕人投資台股至少分析五面向，一是注意被投資標的的基本面、二是評估個股投資風險、三是整個政治經濟變化，四是疫情發展，五是各國政治與QE等財政經濟的影響，六是主要國家貿易衝突，即要有總體與個體的觀察。

黃天牧亦表示，已要求證券週邊單位，要以年輕人喜歡的管道，多宣導相關投資教育及專業知識。

台股是否已到相對高點？還是仍有資金行情將持續創新高，立委賴士葆12日在財委會詢質各界都在擔心資金過多推升出資產泡沬，詢問金管會主委黃天牧是否擔心台股已出現擦鞋童理論（即全民都在討論股市時，即要到高峰），黃天牧回應：「我擔心，所以要加強投資人教育」。

黃天牧強調，金管會不會去判斷台股是否到相對高點，但過去一年的確年輕人投入股市人數極多，必須要加強投資人的教育，對股市投資要有正確的知識。

黃天牧亦強調，各國都在關心資金過多造成資產泡沬的問題，金管會亦一貫提醒投資人在不同階段都有風險，自己要善於選股。至於台股目前算不算高點？黃天牧表示，近期是美國國會認證總統拜登，且美國的紓困措施讓外界有樂觀期待，至於國內上市櫃公司表現，也讓投資人樂觀，加上台灣2020年年經濟成長率在全球相對優秀，都是支撐台股這波漲勢的原因。

(工商 )