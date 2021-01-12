英國的維珍航空(Virgin Atlantic)正接近於一項交易，透過兩架客機籌資2.3億美元，以償還去年因新冠肺炎而來的援助貸款。

新冠疫情，已經讓維珍航空大規模地中斷歐洲與美國之間的航線，讓公司陷入癱瘓；維珍在去年也砍掉近1萬名員工，在去年九月進行一「有償付能力的資本重組」。

維珍航空最新的行動為對Griffin全球財富管理出售和回租兩架客機，一名接近該公司人士指出，預計本周將完成交易，維珍航空將因此籌資超過2.3億美元。

維珍航空在聲明中指出，關於公司兩架787客機的融資機會，在交易結束時將讓公司得以償還債務，進一步改善2021年的現金狀態。

目前全球多數航空公司皆被迫裁減人力和承擔新債務。易捷航空(EasyJet)也對十餘架客機進行售後回租的協定。

英國最大的廉航易捷航空在周一表示中，從由政府部分擔保的五年期貸款中獲得18.7億美元，增加了公司流動性。

與其他歐洲航空公司相同，現金拮據的易捷原本希望在今年春季迎來業務復甦，但是歐美多國相繼的封鎖措施，預計航班在未來幾個月都將維持在最低水準。

易捷指出，新的債務安排將改善債務到期狀況，計畫在第一季再償還和取消5億美元的全額循環信貸，以及4億英鎊的定期貸款。

易捷表示，將定期審視公司流動性情形，必要時評估進一步融資。

(時報資訊)