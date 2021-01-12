55歲香港女星劉嘉玲，是演藝圈著名美魔女，出道多年仍保養得宜，近日她替小4歲弟媳慶生，兩人合影看不出已年過半百，而72歲的劉媽媽穿紅色大衣現身，氣質優雅更是搶鏡。

劉嘉玲弟媳曬出全家福照，開心寫下 ：「天是冷的，心是暖的，感謝我的家人」，只見她和劉嘉玲同框，兩人都保養得宜，看不出已年過半百，而72歲的劉媽媽穿著紅大衣，更是顯得貴氣逼人，優雅氣質引起網友熱議。

劉嘉玲一家人替弟媳慶生。(圖／翻攝自劉嘉玲弟媳IG)

此外，站在劉嘉玲身邊的是她的侄子劉兆恩，不僅長相帥氣還是學霸，畢業於英國諾丁漢大學，主修建築系，2017年畢業時，劉嘉玲還特地飛到英國參加他的畢業典禮，因為劉嘉玲和梁朝偉膝下無子，外界也猜測她名下的億萬財產，很有可能會讓侄子繼承。

劉嘉玲和梁朝偉相知相守30餘年，感情依舊幸福甜蜜，鶼鰈情深讓外界相當羨慕，她之前曾在節目說到「婚姻的相處藝術是『忍』」，表示婚姻是互相的，你以為自己在忍別人，其實人家也在忍你，你以為自己很好搞定啊？」一番金句也受到不少網友贊同。

(中時新聞網)