樂天桃猿隊今（12）日上午在嘉義縣立棒球場舉行2021春訓開訓典禮，新任領隊浦韋青立馬公布一個與球員息息相關的好消息，就是全隊談薪進度已達7成；其中朱育賢從月薪31萬元大幅調升61％，加薪19萬元，今年正式躋身「50萬俱樂部」。

浦韋青說，第1階段談薪已經完成，捕手林泓育、內野手陳俊秀都繼續執行複數年約，月薪80萬元並列全隊第一。複數年約的球員還有投手王溢正、黃子鵬，月薪分別為52萬元、30萬元；野手郭嚴文、藍寅倫、林立，月薪分別是68萬元、42萬元、35萬元。

其他野手方面，廖健富今年的月薪28萬元、加薪8.5萬元。林智平、梁家榮都加薪3萬元，月薪分別是23萬元、16萬元。余德龍、張閔勳則維持平盤，分別是21萬元、9萬元。

投手方面，王躍霖今年的月薪是46萬元、加薪6萬元；朱俊祥月薪15萬元、加薪4萬元；黃偉晟則維持平盤13.5萬元，葉家淇減至7萬元。

浦韋青說，雖然去年因疫情之新冠肺炎之故，球團營收有所減少，但表現好的球員仍應予以肯定，基本上球團會朝著團薪每年持續上揚的方向來調整。

(中時 )