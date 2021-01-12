據中新網報導，從1月12日起，農曆臘月二十九（2月10日）的火車票將正式開售，根據往年慣例，眼下已到大陸春運搶票的高峰期。但今年受疫情影響，以及多地倡議「非必要不返鄉」之下，今年搶票激烈程度似乎有所降低，在節前出行高峰期仍有不少熱門線路尚有剩餘的票。

大陸2021年鐵路春運自1月28日開始，3月8日結束，共40天。據鐵路部門發佈的「春運購票日曆」，1月12日可以購買2月10日火車票，1月13日可以購買2月11日除夕當天的車票。按照往年售票情況，在此時段，春運節前搶票已進入白熱化階段。

往年除夕前三天的火車票尤為緊俏，特別是熱門路線的返鄉車票，總出現「開售即秒空」，即使有少量餘票，到站時間也是深夜或淩晨。但今年在特殊背景下，春運搶票沒有往年那麼激烈，中新網11日查詢12306網站發現，截至1月11日下午5點，2月9日（臘月二十八）當天的不少熱門線路和車次仍有餘票。

例如當天北京至鄭州方向的不少高鐵商務座、一等座、二等座還有餘票；北京至長沙方向的T字頭、K字頭列車有餘票；北京至西安方向的多個車次、多個時刻仍有票可訂，而北京至重慶只有1個車次的火車票已售罄，其他車次的車票較富餘。

(旺報 )