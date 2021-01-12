國民黨主席江啟臣著手布局新人事，有意設置副主席，由祕書長李乾龍升任，祕書長由智庫副董事長連勝文兼任，另增聘現任立委擔任副祕書長。消息曝光後，連勝文辦上午表示，連勝文沒有接任祕書長的計畫；今年黨主席改選，「江連同盟」暫告破局。江啟臣得知連營說法後後，只表示有任何人事異動，黨會正式對外說明。

江啟臣上午參加革實院長羅智強、國際部副主任何志勇今天展開的「公投連署，縱騎台灣」起程記者會，在媒體堵訪時，連勝文恰巧來電，被媒體發現；江立即切掉未接手機，笑得有點尷尬。媒體問他要不要現在回給連勝文？江笑說，騎單車不能打手機；我們每天通電話，沒有問題。

去年初國民黨主席補選，連勝文力挺江啟臣。（黃福其攝）

江啟臣著手安排人事布局，幅度不大，江已展開徵詢，並與連勝文當面討論過一次，預計農曆年前後定案；知情人士強調，人事布局並非著眼江連任主席，而是讓國民黨「持續壯大」。

不過此事經本報獨家報導，連勝文辦公室發言人錢震宇上午表示，「連勝文沒有接任秘書長的計劃，協助黨的方式有很多，我們會依照既定的步驟持續協助黨的發展。」一位近連人士則說，江啟臣去年上任不設副主席，本屆任期剩半年多，突然要設副主席，這個安排很奇怪。

據悉，連勝文、江啟臣兩人日前雖私下見面談過，連並未答應接任祕書長，仍持續下鄉與地方人士座談，昨天就到雲林與黨代表對黨務及時事意見交換。至於是否參選黨主席，目前也還沒最後決定。

江啟臣上午受訪說，他和連勝文的連繫互動都非常好，黨內事務大家相互合作，今天最重要的工作是拓展連署點及數量，黨內最重要的是完成兩項公投的連署。

對於連勝文來電，江啟臣說，相信他本來要談讓連署在最短時間快速達成，包括智庫及其他團體方面如何在這件事通力合作，而且不是只有一件連署，我們把人民關心的事放在最重要的工作清單上；關於黨務及相關人事，有任何安排一向都會正式對外發布，大家不用過度臆測。

在媒體追問下，江啟臣強調，目前黨務工作順利，有任何人事異動都會對外說明。

據悉，江對此高層布局非常慎重，除了親自向前主席連戰說明，也偕李乾龍邀一位連家至交的前黨務人士遊說連勝文，並安排江連見面商議。連戰只表達尊重連勝文的想法；已跑遍全台、慎重考慮競選下屆黨主席的連勝文，已與江兩人面談過一次，但尚未決定，兩人將再次當面討論，農曆年前後才能決定。不過消息今早曝光後，連勝文辦公室表示連勝文無接任的計畫。

去年黨主席補選，連勝文不惜開罪長期友好的郝龍斌，全力支持江啟臣。當時江曾先請核心人士與連討論當選後人事安排，「連擔任副主席」是建議案之一；而後江擔心被指為「酬庸」，對他及連都有弊無利，決定不設副主席，但請連接任智庫副董。有近連人士為此不平，但連從大局著眼，仍同意代江掌舵智庫。

雖然智庫半年多來人事、業務調整，表現較過往亮麗許多，但連勝文力主黨中央及立院黨團應強力關注新冠肺炎疫苗等議題，並未獲得採納，加上不少中生代力拱連參選黨主席，連也早就到各縣市與黨代表意見交流、拜會縣市長及議長，為參選黨主席埋伏筆。

(中時 )