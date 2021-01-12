美國國務卿蓬佩奧宣佈取消美台官員往來限制後，成為熱門重大議題。根據國務院行程公告，政軍局助理國務卿古柏（Clarke Cooper）在台北時間今(12日)凌晨會見駐美代表蕭美琴。不過，有網友就質疑，「出賣國人健康的民進黨，別想轉移焦點了」。

蓬佩奧日前表示，國務院再也不會為了安撫中共政權而自我設限，外界認為這顯然是為川普最後任期定調強硬中國政策。美國務院昨(11日)則是公開預告助理國務卿庫伯（Clarke Cooper）和駐美代表蕭美琴會在台北時間今天凌晨00：30會談。一般認為，過去我官方代表不能公開進入白宮或國務院等行政機關，這次國務院高調在其網站上證實具有開創意義。

有網友認為此次會面只是正常會面，不需多加聯想，但也有人批評川普政府官員都要走人了，再高調有什麼用呢？川普下台了，還有什麼好羨慕的，不要去得罪新上台的新政府，更有人說「全世界都知道，台灣是美國的棋子」。

至於美國宣布取消美國行政部門與我國官員之間的所有交往限制，我外交部表示誠摯歡迎與感謝，對長期支持放寬對台交往限制的美國跨黨派國會議員，政府也表達感謝之意，會在既有的良好互信基礎上，持續推動並深化台美關係。

(中時新聞網)