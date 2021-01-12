高階電腦DIY、電競和記憶體品牌曜越，於2021曜越國際線上電腦展期間發布全新艾坦Divider TG強化玻璃機殼系列，有500 TG、300 TG、200 TG及100 TG，共4款機種，可安裝M-ATX至ATX主機板。艾坦Divider 500 TG和Divider 300 TG 有雪白和黑色兩種顏色，Divider 300 TG有ARGB和非ARGB兩個版本。

曜越全新的艾坦Divider TG系列挑戰機殼美學新境界，結合客製化和部分開放式機殼元素。艾坦Divider 300 TG ARGB強化玻璃中直立式機殼最醒目的特色為左側對稱的兩面三角形面板和強化玻璃，幾何元素設計的側邊面板除了吸引消費者的眼球外，安裝與拆卸上也非常便利。內建前方三顆120mm 5V ARGB主板連動風扇，支援華碩AURA SYNC、技嘉RGB Fusion、微星Mystic Light Sync及華擎Polychrome軟體連動。搭配1680萬色絢麗LED導光圈和9顆可單獨控制的LED燈，提供最佳散熱效能。全新艾坦Divider 300 TG強化玻璃中直立式機殼系列台灣市場預計1月下旬正式銷售，其他機種也將陸續上市！

艾坦Divider 300 TG ARGB強化玻璃中直立式機殼具備高質感流線型機身，搭配前方和左側兩面對稱三角形面板與強化玻璃，為艾坦Divider 300 TG ARGB的設計核心。支援華碩AURA SYNC、技嘉RGB Fusion、微星Mystic Light Sync及華擎Polychrome軟體，玩家可透過上述之主機板應用軟體程式控制切換風扇內建LED燈光模式。此款風扇僅支援內建5V addressable RGB插座之華碩、技嘉、微星及華擎主機板。更多訊息情查詢華碩、技嘉、微星及華擎官方網站。

前方和左側兩面3mm厚度強化玻璃設計除保護PC內部硬體，也讓硬體配備和水冷系統一覽無遺。其中左側三角形造型的強化玻璃可單獨拆卸與安裝，給予玩家不同的方式展現內部硬體設備。內建電源保護殼設計讓玩家擁有更多理線空間，能更專業打造整齊的系統。GPU(顯示卡)支架設計除了給GPU(顯示卡)直立擺放使用外，也幫助減少顯卡帶給PCI-E槽的重量。特殊GPU兩種擺放方式設計，可採垂直或水平模式安裝GPU。

防塵濾網大面積覆蓋，上方和側邊面板內磁吸式濾網加上底部和前方的扣拉式濾網，方便玩家系統安裝並可降低機殼內部灰塵堆積。艾坦Divider 300 TG ARGB整體散熱通風設計良好。前方強化玻璃兩側長型通風孔提供進氣空間，後方和上方同時提供出氣通道。

艾坦Divider 300 TG ARGB具備優異的內部擴充，可容納CPU塔式散熱器達145mm、支援長390mm(不含水冷排)高階顯卡直立與橫放擺放、電源供應器220mm的安裝空間 (不含HDD插槽)、全部兩顆3.5吋HDD搭配五顆2.5吋SSD或全部七顆2.5吋SSD。系統散熱上，艾坦Divider 300 TG ARGB內建前方三顆5V 120mm主板連動風扇和後方一顆120mm標準型風扇，可另外選擇安裝一顆140mm風扇在上方或兩顆120mm風扇在主機板側邊。一體式CPU水冷散熱器也適用於本機殼，可選擇安裝360mm在前方、240mm在主機板側邊或是120mm在後方。

I/O介面設計上建置兩組超高速USB 3.0和一組USB 3.1 (Gen 2) Type C傳輸埠為各種裝置提供高效能傳輸速度。從側版、支架到安裝插槽的全模組化設計，讓玩家能完整享受從零開始組裝的樂趣，盡情打造專屬自己的獨特系統。

(科技)