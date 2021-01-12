「2020臺灣客家音樂節–當然愛聲你」系列活動，2021年1月9日舉辦了第二場的「靚聲-客家經典再現演唱會」在屏東演藝廳。卡司陣容有黃連煜、謝宇威、羅文裕、米莎、陳雙、劉平芳、何易峰等金曲及經典歌手同台獻唱，重現客語經典歌曲，蒐羅從傳統歌謠到1980年起開啟客家流行歌曲先河吳盛智的作品，還有林子淵、陳永淘、顏志文、林生祥等創作人，近四十年來受歡迎的客家流行經典作品21首，以山歌的優美旋律為基底，加入流行元素與編曲，以老中青三個世代的音樂歌手，重新演繹客家經典歌曲，讓民眾有機會體驗客家流行音樂的多元性。

「靚聲-客家經典再現演唱會」主題意象以黑膠唱片為主體，舞台佈置有如80年代的現場樂隊電視錄影，但又結合了現代流行演唱會的形式，背景運用LED大螢幕，演出中每段章節的串場影像，敘事者介紹客家文化的辛勤與樂天，歌曲演唱時亦搭配歌曲特別設計影像動畫，擺脫傳統式的單一歌曲演唱，節目設計中時而搭配現代舞者與歌手間的互動，讓整場演唱會在藝術呈現上更加完整，舞台表現更為生動活潑。

樂隊編制除了流行樂團常見的爵士鼓、電吉他、木吉他、Bass、Keyboard，又加上了conga康加鼓和管樂（Brass）：伸縮喇叭、小喇叭、薩克斯風、長笛。音樂性可以說是豐富又飽滿。

此場演唱會由知名歌手暨音樂創作人黃連煜老師擔綱音樂總監，歌曲編排從土地情感與農家樂開場，身為屏東人的劉平芳，與何易峰老師演唱早期的歌曲，描述客家人與土地情感聯繫，開墾農作的辛勤耐勞之客家本色，現場觀眾們都和歌手一起唱和，拍手搖擺。

第三、四章節由新生代金曲歌手羅文裕演唱客語流行音樂的先驅：吳盛智、呂金守老師的歌曲；金曲歌手米莎，則柔情的唱出〈捱教你唱山歌〉，與重新編曲的木吉他搭配，將〈種樹〉演繹出不同於原唱林生祥老師的風情，令人驚艷！

金曲得主謝宇威，演唱〈花樹下〉，重現了高雄美濃的老街感。身材嬌小的陳雙老師，歌聲甜美可比鄧麗君，最後的章節是由客家金曲巨星黃連煜老師，重新編曲和陳雙老師對唱〈在這恬靜的暗晡頭〉，黃連煜老師另演唱了呂金守老師的〈無緣〉，與自己的創作〈日出〉作為壓軸，演唱會結束前，由所有演出歌手齊力合唱〈客家世界〉，搭配客家田園風光與人文本色的精彩影像，溫馨又感動，也為整場演唱會畫下完美句點。

(中時新聞網)