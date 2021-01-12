近日天氣冷颼颼，許多學校卻規定學生只能在校服內加衣服、而不能在校服外加外套，不切實際。教育部今天表示，依照規定，天氣寒冷時，學校應開放學生在校服內及外均可加穿保暖衣物，例如便服外套、帽T、毛線衣、圍巾、手套、帽子等。

台灣青年民主協會臉書上揭露一些學生的反應，指學校現有的服儀規定太過僵化，讓學生在冷天氣時，無法在穿著上禦寒。

嘉義學生聯合會總召、現就讀華南高商一年級的黃韺綺談到，「目前我們學校的規定依然只允許在校服內加穿保暖衣物，這樣的困擾處在於，學生的校服外套平常尺寸可能就是剛好的，若再加上保暖衣物，就可能導致太緊，讓人更不舒服！」

新竹竹東高中、台南新化高中、高雄龍華國中等許多學校規定，「只有在寒流或低於10度的狀況，才可以在校服外穿便服外套」；北市松山高中、彰化溪湖高中等校則是「不限溫度依學生主觀感受可以自由穿便服外套於外，但學校仍要求便服外套內必須穿著校服」。

高雄學生民主聯盟主席許靜玟表示：「每人對於天氣冷熱的定義不同，故欲穿著的衣物也會因此而改變，大部分學校開放學生穿著自己的保暖衣物，卻在最外層要求必須穿上學校指定服裝，這樣的規定顯然相當不合理，不僅使學生感到不適，更限制了學生對於穿著服裝的自主選擇權。」

教育部國教署組長林良慶回應，依照「高級中等學校訂定學生服裝儀容規定之原則」，學生得依個人對天氣冷、熱之感受，選擇穿著長短袖或長短褲校服。天氣寒冷時，學校應開放學生在校服內及外均可加穿保暖衣物，例如便服外套、帽T、毛線衣、圍巾、手套、帽子等。

教育部表示，法規很明確，希望學校照這個規定來做，不要在天冷時對學生的穿著有太多限制，以避免他們受寒。

(中時 )