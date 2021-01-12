前台北市議員楊實秋的兒子楊澤祖，在蕭姓男子開設於台北市萬華區的按摩店工作，卻又自行在外開業，兩人因此起爭執，蕭男也氣得開除楊男。楊男心生不滿，之後竟偷偷闖入按摩店竊取半罐的按摩油，遭檢方依竊盜罪嫌起訴，台北地院定今天下午開庭。

檢方起訴指出，楊澤祖從蕭男按摩店離職後，2020年5月26日晚間夥同2名身分不詳的男子，進入按摩店所在大樓後，先在樓梯間尋找蕭男藏放鑰匙，侵入按摩店內，徒手竊取約2公升、市值約150元的按摩油半罐，隨即離去，涉嫌竊盜。

蕭男另指控，除了按摩油被偷，另有按摩器2個、結婚金戒指1只及現金3萬元也失竊，但楊男否認有拿這些東西，且按摩店6、7名員工都知道藏放鑰匙的位置，均可自由進出，檢方無法排除是其他員工拿走，此部分並未起訴。

楊澤祖爭議不只這一件，網路上有許多對於楊男的爆料及指控，包括散布猥褻物、債務、恐嚇、誣告等糾紛，甚至有人直接架設網站，公布楊男的起訴書及照片，並呼籲其他受害者出面投稿指控。

(中時 )