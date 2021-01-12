台灣神經外科顏姓名醫，8年前遭保險黃牛收買，他因「拿人手短」配合對方給予病患寬鬆診查，配合出具診斷書詐領保險，最高法院依偽造文書等罪判囚2年，得易科罰金部分判囚1年，均緩刑5年定讞。

開設仲介公司許姓男子結識顏男後，2人約定，如為許的公司員工仲介就診之病患，顏以較寬鬆於一般病患之診療標準進行診察，許將出具草擬診斷書內容之紙條及空白勞工保險失能診斷書，供顏男登載在該失能診斷書或一般診斷證明書。

許男再以醫師顏的診斷書幫客戶申請保險失能給付或保險理賠，許則支付每件1萬5000元作為酬勞給顏男，彰化地檢署接受檢舉後，指揮刑事警察局偵辦後起訴。

台中高分院審理後認為，許男以收買醫師方式擴大業績，將勞保局、保險公司當成提款機，致國庫虧空，保險公司受害，將他依詐欺等17罪判囚6年，得易科罰金部分，判刑1年。

合議庭斥責顏男貪圖小錢，出賣醫療專業及倫理道德，配合被告許兆洋需求開立診斷書，致國庫虧空，保險制度侵損，考量其犯罪情節，給予緩刑5年宣告，緩刑期間提供240小時義務勞務，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )