富邦悍將球員「花花」張正偉2017年惹出桃色風波，還數次對演員老婆鄭詩婷狂罵髒話，鬧到連其他球員都急忙勸架，一度瀕臨離婚，然而當時鄭詩婷選擇原諒，「饒恕、放下、放寬心去看待一切」，如今3年過去，事情似乎也出現轉機，夫妻倆的感情悄悄回溫。

據《自由時報》報導，鄭詩婷透露老公年紀大了似乎浪子回頭，頭髮也掉光，外面應該沒有女人要她了，「我風箏在外面放很久了，玩膩了總是會回來。」她也預估老公的球員生涯再過幾年應該就會結束，到時候便會轉換跑道，目前2人的關係也修復得不錯。

近幾年鄭詩婷也積極拚事業，不僅接拍《女力報到》、《戲說台灣》，也不時會上節目《命運好好玩》，而2個孩子也陸續上小學，由於張正偉只有假日會回來，因此孩子都是她在照顧，「他們已經慢慢習慣沒有爸爸的生活」。

張正偉曾是中信兄弟球員，卻因為桃色風波遭下放。(圖/翻攝自張正偉臉書)

事實上，4年前張正偉因桃色風暴遭教練冷凍，還多次被拍到不但不回家面對老婆，還經常開車載另一名女子，他也曾在生日當天打完球，一見到老婆就怒飆髒話，也不顧記者就在旁邊，直接甩門就走，然而最誇張的一次，還是有次張正偉喝醉大鬧，在宿舍對老婆用髒話咆哮，球員都連忙上前勸架。

(中時新聞網)