川普政府取消美台交往限制，國民黨立委陳以信繼昨天提議駐美代表蕭美琴應立刻開始恢復在雙橡園每天辦升旗典禮，今天再提出駐紐約辦事處掛在門面的那幅大國旗，也應即刻從室內掛到室外，以象徵台美關係實質突破。

陳以信今早在臉書發文說，美國國務院宣布取消美台交往限制後，我國有哪些地方可以力求實質突破？除了他昨天建議蕭美琴代表可在雙橡園，恢復自1979年後停止的每日升旗典禮之外，駐紐約辦事處掛在門面的那幅大國旗，也應可即刻從室內掛到室外。

他說，美國紐約第42街是聯合國總部所在，我國駐紐約辦事處就買在這條街上。有別於一般駐外辦事處都把國旗掛在大樓門上，我國辦事處卻只能把國旗掛在大樓裡面，只能透過玻璃帷幕讓外面看見，這是聰明的變通方法，但看了總讓人為國家感到非常委屈？

陳以信強調，現在既然美台交往限制取消，紐約辦事處應該不再受限，蕭代表應可即令駐紐約處長李光章，將那面大國旗掛到室外去，讓青天白日滿地紅國旗重現在紐約第42街！

(中時 )