憲法訴訟法明年1月4日實施，司法院院長許宗力今出席司法節學術研討會致詞時表示，裁判憲法審查制度既不是第四審，也不是冤案救援的管道，它唯一功能就是控管裁判法律見解的合憲性，且只在終審法院漏接的例外情況，大法官才有可能介入。

許宗力解釋，因為審查裁判合憲性是每一上級審共同的任務，經層層把關，所以可以預期，屆時大法官在龐大的案件量中，只會受理極少數具有憲法重要性的案件，來進行審理。

許宗力表示，憲法訴訟新制度實行後，雖然受理案件數少，他也合理預期，隨著引進裁判憲法審查制度，仍將使憲法的解釋適用，深深植入各級法院每一件案件的審理過程之中，讓基本權的保障、憲法價值理念的內涵，成為訴訟攻防的日常，進而內化為司法的基因。

此外，許宗力說，通過再多的司改方案，最終還是要依賴人，尤其是法官來落實，而如果負責落實司改的是平日被案件量壓得喘不過氣來，整日張著一對熊貓眼，疲累不堪的法官，司改成果勢必打了好幾個折扣，所以如何疏減訟源，合理分配有限司法資源，一直是司法院努力目標，強化ADR就是解決的方案之一。

ADR機制，藉由它迅速、經濟、多樣、自主等優點，來妥速解決各種繁雜的私權紛爭；以2019年為例，地方法院平均要花91.39天，來終結一件勞動訴訟，但隨著勞動事件法在2020年正式施行，過去這一年勞動訴訟終結的平均日數，降為71.91天，比舊法時期快了將近20天之多。新法的勞動調解，在去年的運作之下，平均在47.05天終結，並有超過6成的調解成立率。

(中時 )