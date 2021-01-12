真好玩(8491)今年1月20日將再戰韓國，推出《九州幻想M》，除了韓國地區後，真好玩持續搶占全球手遊市場，2月再推出日前在台韓兩地創下佳績《天啟紀元》全球版，3月在台港澳地區推出美式動畫冒險卡牌新作《超英雄特功》，三款遊戲齊發，搶攻寒假市場，第1季可望帶來優於去年第4季的成績。

真好玩去年12月營收0.93億元，月增27.94％，年增21.11％，主要有手遊新作《九州幻想M》上市，有效貢獻12月營收。真好玩將於20日在韓國推出《九州幻想M》，下月再推出日前在台韓兩地創下佳績《天啟紀元》全球版，預期將可有效貢獻整體營收。

另一款美式動畫冒險卡牌新作《超英雄特攻》，日前在台舉辦小型菁英測試，同樣獲得許多玩家的支持與喜愛，不論遊戲畫風與內容都讓玩家愛不釋手。真好玩表示，遊戲目前正舉辦事前預約活動，同時，真好玩正持續優化遊戲內容，預計首季台港澳市場三箭齊發，營收動能大。

真好玩董事長周玄昆表示，韓國、日本及歐美市場為高ARPPU的國家，玩家於手遊上消費單價高於台灣玩家1.5～1.8倍；在去年疫情效益下，全球各地的市場不管在遊戲下載或收入上都明顯成長，而真好玩擅長經營韓國遊戲市場，2019年曾以《那一劍江湖》搶下韓國市場前10名的營收佳績，也為真好玩貢獻超過40％的海外營收成績。2020年真好玩在韓國推出特殊題材的《天啟紀元》不論在遊戲留存、付費等皆有不錯的成績，更擠入韓國營收排行榜前30名，為真好玩創造去年最高營收表現，希望今年能持續在韓國市場創下佳績。

(時報資訊)