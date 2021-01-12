受惠機車銷售大增，三陽工業(2206)去年12月營收達41.9億元，年增55%。第四季營收120.62億元，比第三季再成長5.55%。去年全年營收約408億元、年增21.48%，並創新高。

三陽自去年初起機車銷售一路持續增長，第三季起，單月營收的年增率都超過三成，第四季單月營收年增率進一步達約五成水準。去年12月營收創歷史次高。

受惠去年台灣機車銷售大增，三陽2020年營收408億元、年增約21.5%，並創新高。

汽機車廠三陽工業去年受惠機車銷售成長，第三季單季代表本業獲利之營業淨利攀高，EPS達0.92元，並挹注前三季每股盈餘達2.19元。

去年機車市場在七期汰舊換新補助、ABS補助下，買氣熱絡，尤其第三季起需求大增，帶動車廠營運動能強勁。

三陽去年第三季單季合併營收114.28億元，年增27.95%；營業利益8.83億元創單季新高，稅後純益7.37億元，年增率達530.8%，並創6季以來新高。

三陽2020年前三季營收286.91億元，年增12.24%；毛利率年增2.33個百分點至19.64%；營業淨利16.57億元，年增191.25%；因前年有大筆業外進帳墊高比較基期，前三季稅後純益17.59億元，年減24.58%，每股純益2.19元。

(時報資訊)