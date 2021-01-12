技嘉(2376)今天正式推出最新專為第11代Intel Core處理器所設計的Z590 AORUS系列電競主機板。Intel最新的第11代Core處理器保留與上一代產品同樣的架構，並加入對PCIe 4.0的支援，讓玩家終於可以在Intel平台體驗PCIe 4.0大頻寬及超高速傳輸的支援，同時新處理器的效能理論值也比上一代產品更好。

技嘉Z590 AORUS電競主機板依據不同使用需求，採用最高20+1相數位供電搭配單相可處理100安培電流的DrMOS設計，或12+1相直出式電源搭配90安培電流耐受度的Smart Power Stage或60安培電流耐受度的DrMOS電晶體等多種設計，提供最高2100安培高電流處理能力及最佳電流平衡效果，輔以實心電源腳座等高品質用料，除了提供系統更穩定的電源之外，更有效降低處理器在高速運作甚至超頻下所產生的廢熱，讓處理器不會因為過熱而降低效能，加上鉭質電容的加持，有效改善電源供應模組在高低負載狀態之間的暫態響應(transient response)提供處理器更穩定、更純淨的電力，強化處理器在超頻時的穩定性，讓玩家不用擔心電力不穩而導致超頻失敗的情況。

Z590 AORUS系列電競主機板透過最高20相數位電源VRM設計及新一代Fins-Array II散熱規劃，單相可處理100安培電源，滿足高效能的新一代多核心K系列Intel Core處理器在超頻時所需要的電源管理及溫度控制機制，以完美發揮新處理器的極致效能及卓越的超頻能力。同時技嘉Z590 AORUS系列主機板全線採用6層兩倍銅電路板設計，高階機種甚至採用10層電路板設計，除了強化散熱之外，搭配Daisy Chain的記憶體走線搭配抗干擾遮罩設計，提供記憶體更穩的訊號以提升XMP及超頻效能與穩定性，此外精選的技嘉Z590 AORUS系列主機板搭載豐富的I/O介面、彈性式一體式I/O檔板及最新THERMAL GUARD 2散熱技術及最新開發的Smart Fan 6等創新技術，以滿足電腦玩家在系統效能、電源穩定、散熱及音效等各方面的需求，提供消費者最佳產品體驗，此外最新研發的Z590 AORUS TACHYON也在本次隆重推出，透過極致直出式供電、優異散熱設計及特殊記憶體、處理器線路設計的加持下，讓超頻玩家榨出第11代Intel Core處理器更多效能。

(時報資訊)