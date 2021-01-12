新冠疫情尚未緩解，台灣傳又爆出本土案例及變種病毒，防疫刻不容緩。日前，我國政府宣布，今年元月口罩徵收量將增逾3成，將使口罩廠今年營收增溫，加上去年基本面穩健，今(12)日早盤，南六(6504)、康那香(9919)及恆大(1325)股價同步走揚。

正值2020年12月、Q4及全年營收公告期間，南六、康那香及恆大基本面穩健，買盤也比讚。南六2020年12月營收6.79億元，月減19.7%、年增28.23%；Q4營收24.72億元，季減10.63%、年增44.39%；全年營收93.71億元，年增43.14%。今小幅開高至172.5元，雖然走勢稍顯震盪，不過仍處於漲勢，目前漲逾3%，來到178元。

康那香2020年12月營收2.95億元，月增6.08%、年增13.16%；Q4營收12.02億元，季減14.08%、年增13.61%；全年營收50.87億元，年增25.41%。今早受到買盤青睞，多頭帶量上攻，一度站上32.05元，目前維持逾6%漲幅，來到31.5元。然而，恆大表現尤為突出，2020年12月營收2.95億，月增0.52%、年增348.36%；Q4營收10.64億元，季減19.63%、年增508%；全年營收40.57億，年增424.97%。今早同樣受到多頭相挺，買盤氣勢如虹，恆大一度攻上漲停價88.8元，目前仍有5%以上漲幅，來到85.3元。

新冠疫情陰霾仍籠罩全球，防疫當道，我國最新徵收政策將有助口罩產能利用率提升，口罩廠後市看俏，股價再次輪動。

(時報資訊)