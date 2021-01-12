精英(2331)電腦（ECS）推出新一代輕巧、節能且強大的LIVA Q1A / Q1A Plus迷你電腦。LIVA Q1A / Q1A Plus可支援Android 8.1作業系統，使用者能輕鬆操作介面，也可以客製化搭配不同的解決應用方案。零售業者能運用在互動式廣告看板、百貨商場電子導覽地圖、自動結帳系統，而機場、地鐵、捷運等交通運輸系統則能使用在自動報到櫃台及交通導覽數位看板等整合應用。

LIVA Q1A/ Q1A Plus迷你電腦尺寸為74 x 74x 34.6 mm，僅一個滑鼠的大小卻有桌機等級的超強功能，LIVA Q1A搭載四核心Rockchip處理器，LIVA Q1A Plus可搭載4 + 2核心 Rockchip處理器，不僅能省下15%的功耗，還提升了50%的效能，LIVA Q1A系列皆採用無風扇的設計更節電，可達到4K影像，超高畫質奢華享受，同時支援HDMI CEC遠端操控系統和Android作業系統，以及開放式的SDK，使用者可以自行設計開發各種應用。LIVA Q1A系列外型輕巧迷你，適合各種智能數位看板多方面應用，包含零售百貨商場、智能教室、交通告示板、飯店餐飲產業、政府機構、醫療院所等解決方案使用。

LIVA Q1A搭載Rockchip RK3288高達1.6GHz的四核心Cortex A17處理器；LIVA Q1A Plus搭載Rockchip RK3399，整合了高達1.8 GHz的雙核心Cortex-A72處理器和四核心Cortex-A53處理器，雙效處理器搭配不同的使用情境，電腦在需要使用功率高的功能時會轉換使用Cortex-A72雙核心處理器，效能提高50%，平時使用Cortex-A53四核心處理器，節能省電也更環保。

LIVA Q1A系列配置多種連接埠，Q1A配有一個Micro USB、三個USB 2.0、一個HDMI 2.0及一個Gigabit Lan；LIVA Q1A Plus則具有兩個USB2.0、一個USB3.2 Gen 1 x 1、一個HDMI 2.0及一個DisplayPort 1.2，可支援雙螢幕輸出，且HDMI最高可達4K的高解析度影像，雙螢幕輸出設計專為零售業百貨的促銷廣告、交通資訊輪播系統及醫療院所公告數位看板量身打造。

新一代的LIVA迷你電腦Q1A / Q1A Plus可支援HDMI CEC開關機功能，只需要一支遙控器就能遠端立即開啟螢幕，加速工作效率，且輕巧省空間的設計非常適合飯店、餐飲及休閒業者，使用數位告示牌公告宴會廳、會議廳等訊息，便利又迅速。

(時報資訊)