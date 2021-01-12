晨星基金發布2020年基金市場評論，晨星基金統計，有三種類型基金表現最突出，2020年環境生態基金54％、替代能源基金平均報酬率是近53％，而科技基金則是排第三。因此，環保綠色能源在2021年依然當道。

環境生態基金和替代能源基金在2020年出線，躍居股票基金第一、第二名，晨星基金表示，主要是因拜登在競選總統大選期間聲勢持續升高，投資人看好其勝選後將會積極推動環保與再生能源政策，因而帶動了相關類股的表現。此外，由於於在防疫期間許多人被迫必須進行遠距辦公或遠距教學，這些需求不僅造成雲端伺服器與各種通訊設備大為熱賣，也炒熱了下一代5G無線傳輸技術的話題，進而推升科技股股價水漲船高，其中光是蘋果、微軟、亞馬遜、Google、臉書、特斯拉、輝達等7大科技股的市值在短短一年內便增加了3兆美元，受此情況的影響，科技基金在2020年平均大漲了51.86％，表現也相當亮眼。

晨星基金指出，2020年各類型基金中績效表現最差者是以能源類基金，主要是因為疫情衝擊下，交通旅遊活動大幅減少，原油市場需求出現大幅衰退，國際原油價格也因此大受影響，許多能源公司不是大幅虧損便是被迫宣告破產，以致能源基金在2020年平均下跌了26.65％，也是2020年唯一出現虧損的產業型基金。

(工商 )