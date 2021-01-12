【政新鮮】美大使來台藏貓膩？朱學恒神解：非奸即盜

川普政府任期倒數計時，美國務卿蓬佩奧突宣布美駐聯大使柯拉芙特13日將訪台、並解除美國與台灣官員交往的自我限制，把台灣議題炒作到最高熱度，對此，國民黨立委鄭麗文認為此舉背後有3個深層原因存在。

對於柯拉芙特訪台一事，鄭麗文12日接受港媒《中評網》採訪時直言，川普在卸任前頻頻出招，背後有3個深層原因：一是美國暴動後，川普仍想垂死掙扎，所以大打兩岸牌強化其抗中形象，來爭取支持者的支持；其次是蓬佩奧自己的私心，打算在4年後取代川普代表共和黨參選總統；最後就是柯拉芙特的私心，想要來台灣賣東西。

鄭麗文認為，台灣面對美國新舊政府交接時期，更要謹慎處理，莫捲入川普的政治遊戲中，得罪即將上任的拜登政府，至於柯拉芙特的到訪，台灣維持該有的基本禮貌，正常的接待就好了。

《中國時報》10日社論亦指出，柯拉芙特訪台對民進黨政府而言，可能是一件非常尷尬的事，民進黨現要思考的是，有必要為了不到10天任期的川普，去得罪未來將執政4年的拜登嗎？

(中時新聞網)