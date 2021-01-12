攸關全台2359萬人權益的新式數位身分證New eID換發案，總經費高達48億元。政院昨同意暫緩，對於未來會補強法制面續行，或如民間團體建議廢掉晶片卡，內政部戶政司上午表示，將依指示，由副院長沈榮津所率專案小組決定。

New eID晶片身分證引發資安疑慮，政院在本月試辦前夕暫時中止，戶政司表示，內政部的理解，內政部的現行規劃「只是把腳步放慢」，因為蘇揆沒有說要重新提出一套做法；內政部所理解的，就是蘇揆已指示副院長沈榮津成立專案小組，盤點外界疑慮，並檢視法規要不要再做處理。

至於民間有學者專家主張，現行含晶片的New eID，「最好的下場就是成為廢物」，換言之，在「晶片案」暫時中止後，有可能是補強法制面，包括訂定專法後續行；另一種可能，將是全面廢棄(改採無晶片卡)，重啟新規劃。

若廢棄「晶片」，目前已採購的晶片及空白卡，以及籌備試辦換發投入的大筆經費，有可能付之一炬，白白浪費公帑及老百姓的納稅錢。但戶政司今天拒絕透露已採購及籌備相關細節跟經費支出，只說內政部還未請中央印製廠產大量空白卡，目前只有測試卡，且數量不會太多，但實際數字要問中央印製廠。

戶政司表示，是要採行現有方案，在法制面補強後持續推動，或是廢掉晶片，會由沈榮津召集的專案小組決定。

(中時 )