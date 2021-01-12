國民黨立委陳以信上午在臉書指出，美國貿易代表賴海澤（Robert Lighthizer）向媒體承認未與台灣啟動經貿談判，此事證明蔡總統在錯誤時機，台灣這次根本是「白白開放」美國瘦肉精豬肉進口。

陳以信說，美國華爾街日報最新專訪美國貿易代表賴海澤，談被問到為何不與台灣展開經貿談判？賴海澤表示其任內時間不足走完全部法律與程序過程，所以未與台灣啟動貿易談判。賴海澤也表示，目前台灣與美國的貿易關係充滿問題，台灣與美國有龐大的貿易逆差，台灣顯然有貿易爭端，且目前尚未解決。

陳以信認為，賴海澤的說法等於間接證實，蔡英文總統在錯誤的時機開放美國瘦肉精豬肉進口！美國貿易代表署根本在事前並不知情，更不認為這屆政府會有足夠時間來處理台美貿易談判。因此台灣這次根本就是「白白開放」！未來拜登政府願不願意買單？會不會和台灣展開貿易談判？這些問題都在未定之天！但台灣十多年來的貿易堅持，就在蔡總統的冒進開放中，未戰先降、自掀底牌、進退失據、一敗塗地。

(中時 )