手中持有無法升級到iOS 14設備的朋友請注意，蘋果(Apple)爲這些使用者釋出了iOS 12.5.1系統更新。主要修復了COVID-19暴露通知中相關的Bug。快來看看有哪些設備可以獲得本次更新。

蘋果在上個月爲比較老舊的設備推出iOS 12.5，主要是為他們提供了可支援COVID-19暴露通知功能。而剛釋出的iOS 12.5.1，則是最新的修復版本，主要是解決該功能可能會錯誤顯示配置文件（logging profile）語言的Bug。包含iPad Air、iPad mini 2、iPad mini 3、iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus以及第六代iPod touch等設備都可以更新。

為了有效防堵新冠肺炎疫情的擴散，蘋果與Google罕見展開合作，在2020年宣布共同開發iOS與Android可共通的新冠肺炎（COVID-19）接觸史追蹤技術的計畫。此計畫第一階段釋出API、第二階段則是將在系統底層內納入相關功能，讓使用者不一定需要安裝採用特定API的應用程式才能夠獲得追蹤，後者對於防疫有更為有效的效果。

而蘋果先前釋出的iOS 12.5以及iOS 12.5.1，都是為了讓無法升級到iOS 14的系統仍就能保有透過作業系統功能來提供新冠肺炎確診者接觸追蹤史的工具，期望能更進一步協助有效防疫。

(科技)