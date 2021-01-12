隔夜美股不振也拖累韓股12日走勢，投資者開始擔心股市是否過熱，美國聯準會(FED)會因此檢討現行寬鬆利率政策。KOSPI指數暫為3,132.25點，下跌16.2點，跌幅0.51%。

根據統計，2021年到目前為止，KOSPI共漲了9.09％，然而在過去30個交易日中，更是上漲21％。

Kiwoom證券分析師Seo Sang-young表示，市場上有聲音在討論，美國一旦出現較高利率時，是否會威脅到目前資金寬鬆環境。同時，可以看得出來已有獲利了結賣壓。

11日，美國達拉斯聯邦儲備銀行行長Robert Kaplan預估，隨著新冠疫苗接種普及率愈來愈高，當2021年下旬看見景氣回春時，美國聯準會就會調整目前寬鬆貨幣政策。

盤中，三星電子下跌0.88％，而手機APP業者Kakao也下跌0.7％。

目前1美元可兌換1,099.4韓元，韓元貶值0.19％，韓元匯價逼近1,100心理關卡。今年到目前為止，韓元兌美元匯價下跌了1.2％。

(時報資訊)