勤美(1532)集團的金屬成型事業受惠大陸汽車產業持續回溫，加上旗下營建事業的碧湖畔單月交屋入帳10.8億元，挹注去年12月合併營收達21.22億元，年增71.8%，並帶動去年第四季營收攀高。

勤美去年第四季營收達51.4億元，比第三季大增52.7%；去年營運隨著大陸疫情逐步獲得控制，公司2020年營運呈現倒吃甘蔗。2020年營收131.81億元，年減幅度縮減至3.89%。其中，去年金屬成型事業營收達100億元，營建業績為26億元。

勤美集團金屬成型本業隨著大陸經濟景氣持續回溫，且為因應業務成長需求，勤美武漢新廠去年開始建設，預計2021年第二季完工開始生產，增加未來業績成長力道。

勤美大陸鑄件事業今年將隨著需求持續提升，全年營收成長上看一成；大陸武漢新廠今年完工成，初期貢獻營收約幾百萬美元，未來的營收貢獻將逐步顯現。

勤美集團另一主要營運動能為營建事業；碧湖畔2020年即賣出14戶，累計已售出33戶，截至去年底有15戶餘屋，今年將持續銷售。台中的新建案勤美之森推案至今已銷售約五成，預計2022年第四季交屋開始認列業績。

(時報資訊)