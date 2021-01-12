中英關係或趨緊張，英國據報計畫收緊與進口貨品相關的法例，以回應中國涉嫌侵犯人權。

英國傳媒報導，英國外相藍韜文（Dominic Raab）將於下議院發表聲明，以回應新疆政府涉嫌強迫勞動，預料將宣布擴大《現代奴役法案》，限制進口維吾爾穆斯林受強迫勞動生產的貨品。

此外，英國政府將考慮提高對違反規定企業的罰款，並引入新準則，要求公司確保供應鏈中不涉及強迫勞動的產品。同時，政府正研究對可能用於壓制的英國技術和貨品，實施更嚴格的出口管制。

(工商 )