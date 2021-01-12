屏東縣某間兒少安置機構院長遭指控不當管教幼兒，不僅逼不乖的小孩喝尿，甚至餵吃蟑螂，檢方透過受害孩童以及社工等證詞，依強制罪嫌將院長起訴。屏東地院認為雖情節重大，但除供詞外仍需證據輔佐，否則難以採信，一審判決無罪。

據判決書指出，檢警調查，2015年間，院長撞見B男童在上廁所時捉弄D男童，便拿免洗杯要求D男童裝尿給B喝，B不從，院長竟強行將尿液倒進B童的口中。

2016年4、5月間，院長經教保員通報得知，男童B傳紙條給女童G，要求去廁所從事親密行為，便強制要求男童B、女童G喝下辣椒水，還要2童含在口中5分鐘，不可直接吞下。

對於檢方提出的犯行，院長全盤否認，並聲稱，尿液事件他並未事前發現，也曾未制止男童B；吞辣椒水事件，院長辯稱，教保員向他報告孩童私下情況後，他當全部老師及孩童面前進行宣導，並沒有做出懲罰。

法院審理前，社工及檢察事務官多次會談男童B，2016年7月社工會談第5次時，男童才使次提及尿液事件，第6次會談時，則抽象提到院長曾要他喝男童D的尿，但並無法具體描述過程；2019年4月檢察事務官詢問時，男童B則回應，有印象，但時間太久沒辦法具體描述。

2020年5月開庭審理時，檢察官詢問男童B，院長在安置機購的處罰方式為何，B僅回應用木頭打手心；檢察官再次詢問，「院長有無逼你喝不想喝的飲料？」B則回，「有喝辣椒水，除了辣椒水之外，沒有其他飲料了」；檢察官最後明確提問，是否有喝同學尿液，B才回應有，並詳細敘述起事發情節。

法官認為，男童B在社工會談及檢察官訊問時，均未在第一時間表達有發生尿液事件，甚至在距離事發時間較近的會談，無法詳細描述過程，反倒在5年後，開庭審理時將過程鉅細靡遺的說出，明顯不合常理，真實性引人疑竇。

屏東地院審後認為，該不當管教情節超乎想像，簡直病態，除非有被害人供述外的明確證據，否則難以採信，再加上孩童證詞有瑕疵，現有事證不足以判定院長有罪，2020年12月31日判決院長無罪。可上訴。

(中時新聞網)