董姓男子與呂姓女子因家人反對交往，竟想帶著呂的幼女一起走，警消據報前往將3人送醫倖免於死，台灣高等法院維持原判決考量2人的犯行情堪憫恕，經減刑後將呂女依對兒童犯殺人未遂罪判刑1年7月，緩刑5年，董男判刑1年8月。可上訴。

呂女因思及死後無人教養關愛其女，2018年1月2日下午她與同居男友董男，先前往女兒就讀之幼稚園門口提早接其下課，3人再一起搭車前往北市士林區某飯店，2人服用安眠藥後，磨碎藥丸放入汽水中讓幼女飲用，再將房間門縫以膠帶封妥燒木炭。

幸因呂女的弟弟已察覺有異，報警請求協尋，她的幼女因想念外婆打電話通話，而經警由基地台定位得悉其所在地點，緊急會同飯店人員敲門尋人，待董男應門後，進入房間開啟門窗散去煙霧，並將董、呂及幼童送醫救治，3人始倖免於死。

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