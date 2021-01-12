「真是生命力旺盛的馬鈴薯。」一名女網友分享，於好市多買回一包洋芋片，其中一片長「鬍鬚」，原以為是發芽，確認後才發現是馬鈴薯的根，不過，貼文曝光後，網友早已歪樓笑稱是跟上時事的洋芋片，更直呼「可以買鴨肉飯了。」

原PO日前於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，在好市多購買了一包洋芋片，意外發現其中一片竟長「鬍鬚」，過去從未遇過這種狀況，令她嚇了一跳，「我該稱它真材實料嗎？」

由於馬鈴薯開始發芽時，芽眼的周圍外皮會產生大量的有毒物質，食用後恐會出現頭暈、頭痛及噁心等急性中毒現象，因此原PO也質疑「那發芽的洋芋片有毒嗎？」更讚嘆真是生命力旺盛的馬鈴薯。原PO隨後也補充表示，廠商看到貼文後已主動聯繫，並指出洋芋片上的「鬍鬚」，應該是馬鈴薯的根，並無毒物殘留，廠商仍回收查詢。

貼文曝光後，吸引不少網友歪樓，並跟上時事梗，「毛還沒長齊」、「跟得上時事的洋芋片」、「可以去買鴨肉飯了」、「要叫它爸媽出來道歉了嗎」等。不過，其中一名網友透露，曾遇到與原PO相同的狀況，事後也返回門市退貨，「因為吃完整個舌頭發麻」。

(中時新聞網)