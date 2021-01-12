台股股王股后再度創下史上最近的距離，股王大立光（3008）利空連連，遭七外資降目標價，今（12）日股價愈盤愈低，並摜破3,000元整數大關，近11點時最低來到2,970元，而股后矽力-KY（6415）則屢創歷史新高，11點過後衝上2,790元，大漲140元。股王股后價格已相差200元。

矽力-KY去年受惠於消費性電子產品旺季，第4季營運優，12月營收維持高檔，估計賺逾3個股本，今年來車用產品可望在今年第1季開始量產，貢獻營收獲利成長，近2日來外資合計買超280張，推升股價續攻高。

而大立光近來則利空連連，近日更遭到七外資降目標價，最低下探2,800元，外資也從去年11月來一路調節，累計賣超逾2,500張。不過，法人圈並未全看壞大立光，富邦投顧1月12日最新建議買進，目標價3,690元、大和證券也在11日建議買進，目標價4,080元，顯示法人圈看法十分分歧。

(工商 )