即將離任的美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）接受華爾街日報訪問，呼籲拜登政府維持對中國的所有關稅，即使這會提高美國企業和消費者的價格。

華爾街日報報導，萊海澤在訪問中稱讚川普（Donald Trump）政府對中國貿易行為採取了強硬態度，這一態度不但令美國工人受益，還結束了前幾屆美國政府因擔心激怒中國政府而維持多年的遷就政策。

萊海澤稱，雖然中國政府正在遵守與美國達成的貿易協議，但他仍希望拜登政府保持對所有3,700億美元中國商品的關稅，這些商品占中國賣給美國所有商品的四分之三。

萊海澤表示，關稅問題取得了效果，所以沒有理由取消關稅。他聲稱，他對自中國進口的汽車徵收25％的關稅阻止了中國在美國銷售數百萬輛汽車的可能性。

他又表示，要削弱世界貿易組織（WTO）的力量，使其無法推翻美國的政策，並加大美國公司向海外轉移的難度，雖然這會降低美國公司的競爭力。

對於有指拜登計畫取消單邊行動，與盟國聯合形成「統一戰線」對付北京，包括將關稅問題留待與歐洲和亞洲夥伴磋商後再決定，萊海澤警告，這可能使其他國家拖慢或否決美國的行動。他說，中美兩國在90年代開始了對話，但一事無成，只是浪費時間。

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