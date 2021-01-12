詹雅云的作品都放在澎湖，好在台灣的家人以及各種管道的協助下，終於將27幅畫平安運抵彰化。(吳建輝攝)

詹雅云說，只要她覺得美的就會想畫下來，這５年來自行摸索，慢慢到有作品能夠呈現。(吳建輝攝)

詹雅云水彩個展，即日起至3月31日止，一共展出27幅作品。(吳建輝攝)

台灣知名歌手「詹雅雯」，1980年與胞妹「詹雅云」，以台灣流行音樂合唱團形式共組「櫻花姊妹」出道，走唱全台，後來詹雅云隱退演藝圈，搬到澎湖當起全職家庭主婦，熱愛藝術的她，捨棄麥克風改拿起畫筆，無師自通學習5年水彩，細膩及富有情感的畫作，吸引民眾目光，日前受邀員林戶政所至家鄉開展，即日起至3月31日，可以到員林戶政所，感受詹雅云筆畫下人生。

詹雅云出生彰化社頭，因為熱愛大自然，5年前舉家搬到澎湖，為了記錄生活中美的事物，開始提筆作畫，曾受邀澎湖文化局開展，今年9月員林戶政所秘書李美月，至台中中興大學聽詹雅雯演唱會，恰巧遇到詹雅云，大膽向前邀展，沒想到詹雅云一口答應。

詹雅云表示，因為自己是彰化子弟，可以回到故鄉開展，她相當高興，大家不嫌棄的她畫作，因此也很爽快的答應，但因為作品都在澎湖，碰上疫情，要將作品運送到本島向是一大工程，在台灣的家人以及各種管道的協助下，終於將27幅畫平安運抵彰化。

詹雅云說，只要她覺得美的就會想畫下來，這5年來自行摸索，慢慢到有作品能夠呈現，水彩與油畫不同，幾乎不能做修改，每一步都要很小心，算是經驗的累積，作品取材都是生活日常，也希望有興趣的朋友，歡迎到彰化員林來看展。

縣府民政處長賴致富表示，誠摯歡迎詹老師返鄉開展，讓彰化鄉親到戶政所辦事時，能體驗到難得的藝術饗宴；員林市戶政所主任郭蘭春說，感謝詹老師親自從澎湖到彰化布展，歡迎所有彰化鄉親，到員林戶政事務所，感受前所未有的美術饗宴。

(中時 )