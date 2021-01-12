受惠於宅經濟及遠距生活發酵，高階電腦DIY、電競和記憶體品牌-曜越(3540)2020年合併營收為52.78億元，年成長30.07%，創下歷年新高，公司於2021國際線上電腦展發布全新艾坦Divider TG強化玻璃機殼系列及多項新產品，隨著新產品陸續上市，且PC相關需求穩定，曜越預估，今年上半年及全年業績均可望優於去年。

全球新冠肺炎疫情肆虐，居家辦公及線上教學逐漸成為常態，搭配電競宅經濟，讓曜越去年業績自第2季展現強勁成長力道，全年業績更創下歷年新高。

曜越去年12月合併營收為4.06億元，年成長27.02%，累計2020年合併營收為52.78億元，年成長30.07%，創下歷年新高。

公司於2021國際線上電腦展發布全新艾坦Divider TG強化玻璃機殼系列及搭載鋼影TOUGHFAN系列產品的全新系列一體式水冷散熱產品，其中艾坦Divider TG強化玻璃機殼系列有500 TG、300 TG、200 TG及100 TG，共4款機種，可安裝M-ATX至ATX主機板。

曜越表示，艾坦Divider 500 TG和Divider 300 TG有雪白和黑色兩種顏色，Divider 300 TG有ARGB和非ARGB兩個版本。艾坦Divider TG系列挑戰機殼美學新境界，結合客製化和部分開放式機殼元素。艾坦Divider 300 TG ARGB強化玻璃中直立式機殼最醒目的特色為左側對稱的兩面三角形面板和強化玻璃，幾何元素設計的側邊面板除了吸引消費者的眼球外，安裝與拆卸上也非常便利；內建前方三顆120mm 5V ARGB主板連動風扇，支援華碩(2357)AURA SYNC、技嘉(2376)RGB Fusion、微星(2377)Mystic Light Sync及華擎Polychrome軟體連動，搭配1680萬色絢麗LED導光圈和9顆可單獨控制的LED燈，提供最佳散熱效能。

全新艾坦Divider 300 TG強化玻璃中直立式機殼系列台灣市場預計1月下旬正式銷售，其他機種也將陸續上市。

至於鋼影TOUGHLIQUID Ultra 240/360一體式水冷散熱器使用超高轉速2500RPM的TOUGHFAN 12 Turbo高風壓風扇，形成大風量大幅提升整體散熱效能，風扇搭載新二代長效壽命軸承和特殊液態結晶化合物製成的扇葉，帶來安靜的散熱體驗，加上高效率散熱鰭片，再次提升散熱效能，產品有240mm或360mm兩種尺寸可選擇。

再者，鋼影TOUGHLIQUID Ultra 240/360一體式水冷散熱器的水冷頭所包含的幫浦採用銅底板，提供絕佳導熱性，且出廠預先填充水冷液，不需更換，極具便利性；此外，水冷散熱器上的LCD螢幕可顯示產品的即時溫度、調整燈效跟顯示玩家上傳的GIF檔，且支援曜越最新TT RGB Plus 2.0軟體，可與其它TT RGB PLUS生態系產品進行連動，打造系統專屬的燈光。

(時報資訊)