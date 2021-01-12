星展銀今天正式宣布成立「星展銀行（台灣）國際金融科技研發中心」。此舉不僅領先業界在台成立國際金融科技研發單位，也是繼新加坡及印度後，所成立的第三座科技研發中心，預計於2021年第2季以前，招募首批至少30位資訊技術人才，打造台灣為金融科技重要基地。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川指出，星展長期關注數位金融發展並即時掌握產業脈動，以提供客戶前瞻性的金融產品、客製化解決方案並協助企業數位轉型。今年受新冠病毒疫情影響，數位金融服務的使用率隨之上揚，未來對於新興金融服務的需求也將更為提升，因此星展率先在台灣成立國際金融科技研發中心，希望將台灣優秀的科技人才實力整合金融服務，發展創新科技，為客戶打造更便捷的銀行服務體驗。

星展銀行（台灣）人力資源處負責人盧方傑表示，星展銀行（台灣）國際金融科技研發中心徵才將透過行為性向測驗、Coding能力測試，並首次採用「Coding Warrior Challenge 碼神擂台」的數位化選才方式，獲邀參加的台灣應徵者有機會與新加坡、印度及台灣三地的技術主管在線上進行技術切磋，考驗其臨場問題解決能力及技術實作能力，以此遴選出符合企業文化的資訊科技人才。

星展銀行（台灣）國際金融科技研發中心徵才計劃將於2021年第2季之前，延攬至少30位資訊科技專才，舉凡前端、後端、軟體開發工程師、熟悉程式語言（Java, C#, Python, JavaScript）或手機應用程式（iOS/Android APP）的好手皆在招募範圍，號召具有資訊科技背景、英文佳、個性積極、樂於團隊合作者加入星展銀行（台灣），共同打造金融科技服務新標竿。

(時報資訊)