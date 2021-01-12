39歲金曲歌王林俊傑除了歌唱事業如日中天，還有投資、代言和演唱會等收入，身價看上10億。不過，他投資的一家公司最近卻被列為「經營異常」，目前無法連絡上這間公司的人。

根據陸媒綜合報導，林俊傑投資上海煜芷貿易發展有限公司，前身是上海博特翼汽車服務有限公司，他持有100%的股份，從商業資料可觀察出，業務內容從建築材料、工藝禮品到保潔服務都包括在內，可說是應有盡有。

不過，這間公司去年12月28日就被上海市場監督管理局盯上，列為「經營異常名單」，更傳出無論如何打電話或是e-mail，都沒辦法聯絡上公司內部人員，疑似財務出現問題，但林俊傑本人尚未出面說明。

林俊傑的公司被列為經營異常。（圖／微博）

事實上，林俊傑出身新加坡富二代家庭，父親曾是當地最大電信的股東，母親曾是美國一家石油公司的亞洲區負責人，哥哥是跨國瑞士銀行亞太區副總裁，他自己除了娛樂事業，還經營潮牌副業、飲料店等，並在內湖、新加坡買下房產，光是台灣的豪宅就價值約6億，完全不愁吃穿。

公司疑經營不善的事件爆發後，林俊傑心情似乎不受影響，昨（11日）晚間周杰倫在IG曬出林俊傑和林志穎在他MV《Mojito》伴舞的影片，笑說：「哥快生日了，在這之前來了兩位帥哥伴舞。」林俊傑也在底下留言祝賀：「提前祝你生日快樂！」而林俊傑公司稍早回應「新聞跟JJ完全無關，是內地冒名他的身份，目前已在搜證提告」。

(中時新聞網)