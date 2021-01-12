3年前孫姓女子家中淹水造成家具嚴重毀損，她雇工修繕才發現是因人行道的榕樹樹根竄入私人排水管，導致雨水回堵，因此提國家賠償訴訟，一審判決北市政府公園路燈工程管理處賠償37萬多元，二審認為孫女未定期清疏水管也須負一半責任，改判18萬多元定讞。

台灣高等法院認為，孫女房屋確因屋前1樓人行道榕樹樹根竄入系爭排水管內，致雨水回堵造成屋內淹水，因而毀損屋內傢俱等物品，公園處是路樹之管理人，因管理有欠缺，致孫女財產上損害，須負國家賠償責任。

高院表示，依下水道法規定，孫女就排水管也應負管理維護責任，她應定期清疏系爭排水管，由於孫女並未舉證證明其有清疏系爭排水管，斟酌兩造過失情節，認以雙方各負2分之1賠償責任，改判公園處賠償18萬7070元確定。

孫女主張，2017年8月間，家中因為人行道榕樹樹根竄入設置在公共下水道的私人排水管，導致雨水回堵，毀損屋內家具，三度打1999請求幫助，但北市府僅回應已處理完成，事後獲允許後，自費請水電工挖掘，發現水管洞口處有樹根，提國賠要求公園處賠償56萬餘元。

(中時 )