近日傳出，中國籍郭姓女子與蘇姓男子結婚後不久，就隨即離婚。但在離婚後不久，蘇男就遇到死亡車禍離世。當郭女得知消息後，疑似為了爭奪郭男的遺產，竟然狀告當初的離婚見證人林姓男子偽造文書，造假他與蘇男的離婚協議書。最後北檢認定離婚協議書並無造假可能，日前裁定將林姓男子不起訴處分。

根據媒體報導指出，蘇姓男子生前曾有2段婚姻，但最後都以離婚收場。在此之後，蘇男疑似當起人頭，先後與多名中國籍女子結婚後又離婚。先前他與40多歲的郭姓女子結婚後，與林姓男子三人共同生活在新北市三重區的租屋處。而蘇男與郭女則在去年1月協定離婚，兩人並找來林姓男子與另外一人擔任離婚見證人。而在離婚後不到半個月，蘇男因為車禍身亡，而郭女在得知蘇男留下不少房產後，就萌生反悔離婚的念頭。

郭女先是狀告當時擔任見證人的林姓男子，表示自己根本沒有想要與蘇男離婚的念頭，當時是因為吵架所以在離婚協議書上簽字，而當時自己並未提供身分證字號與出生年月日，是林男提供給蘇男的，而且簽署協議當時，林男根本沒有在場見證，因此郭女認為離婚協議無效，而且還狀告林男涉嫌偽造文書。

而林姓男子則表示，蘇男生前與郭女早已貌合神離，蘇男也早已有其他女友，雙方簽字離婚時，他也確實擔任見證人，並沒有偽造文書的情事。蘇男的五弟也出面作證，五弟也表示不清楚郭女的來由，但蘇男曾在與郭女離婚後，曾表示自己單身了，也提到蘇男生前為了追求其他女子，還開始學起跳舞。

北檢後來比對相關人員的說法之後，採信蘇男已經移情別戀的證詞，認定林姓男子偽造文書一事罪證不足，因此裁定林姓男子不起訴處分。

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(中時新聞網)