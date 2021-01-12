北部某間醫院傳出新冠肺炎院內感染，院方除了立即疫調採檢，多名員工也進行隔離，據悉有1男醫師和1女護理師染疫，住院收治中，另匡列20餘人有接觸史、另採檢近200人次，除2人外其他有接觸史的10餘名醫護人員一採都是陰性，但相關單位仍不敢大意，以最高規格將有接觸史的醫護全送進北部某集中檢疫所，該醫院也取消所有手術。

據了解，該醫院負責照顧新冠肺炎確診病患的男性主治醫師，因近日出現類症狀，自覺有異而採檢通報，衛生單位不敢大意，緊急採取高規格消毒、擴大採檢，匡列出10餘名有接觸史的醫護人員，據悉該名醫師和接觸頻繁的護理師共2人呈現陽性反應，但症狀輕微，目前在該醫院負壓病房住院收治中，其他同事一採都陰性，但為更謹慎確認，仍高規格全數送進集中檢疫所隔離，避免成防疫破口。

衛生局疫調後，2名疑似確診醫護的足跡經過處也全面大消毒，該縣市包括南區2大型賣場、北區國際路大型連鎖咖啡店都臨時歇業消毒，許多民眾都撲空覺得奇怪。

同時該醫院也基於安全，除了急診、門診正常，手術暫時取消，並全面禁探病，院方也緊急進行危機處理，安撫員工情緒，避免不安。

院方至今仍未多加說明，該縣市的衛生、環保和警政單位也口徑一致，稱一切以下午中央流行疫情指揮中心說明為準，指揮官陳時中也預計下午2點親自召開記者會說明。

(中時 )