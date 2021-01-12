大陸第三方支付機構國付寶信息科技有限公司（國付寶）股東訊息近日發生變更，原股東國富通信息技術發展有限公司退出其所持有的30％股權，PayPal在大陸全資子公司美銀寶信息技術（上海）有限公司則增加30％股權，從而成為100％控股國付寶的全資股東。

這也意味著，PayPal自2019年成為國付寶實際控制人之後，又全資拿下這張第三方支付牌照。業內人士表示，PayPal全資控股國付寶意味著其看好中國市場以及進一步深入中國市場的戰略意圖，也是中國支付清算市場進一步對外開放的具體體現。

經濟參考報報導，PayPal是全球領先的第三方支付企業，覆蓋全球200多個國家和地區，擁有超過3.5億活躍支付賬戶，支持全球100多種貨幣交易。2019年9月，中國人民銀行批准國付寶股權變更申請，PayPal通過旗下美銀寶信息技術（上海）有限公司收購國付寶70％的股權，成為國付寶實際控制人並進入中國支付服務市場。

PayPal也成為第一家獲准在中國市場提供在線支付服務的外資公司。

值得注意的是，2020年8月，PayPal還對其中國區核心管理人員進行了新的任命，邱寒為其中國區業務負責人，擔任PayPal高級副總裁兼中國區首席執行官。這一新設立的職位將全權負責制定PayPal在中國的長期發展戰略，以及全方位執行計畫的實施。

信用卡研究人士董崢表示，中國市場對於外資支付機構來說無疑是一塊「巨型」蛋糕，PayPal增加持股比例有其商業發展上的訴求。不過，由於中國支付市場已經相對成熟，且相比國際水平，國內費率也較低，因此，PayPal若在國內與支付機構直接競爭恐怕並無優勢。他認為，PayPal的優勢和未來業務的重心還會在跨境支付領域，比如瞄準中國用戶的跨境消費等，與Visa、萬事達、美國運通等國際卡組織展開合作。

(工商 )