金管會尚未駁回卜蜂正大要收購建群投資股權，富邦金控就已來溝通併購日盛金！立委高嘉瑜12日在財委會驚爆，台北富邦銀行董事長陳聖德在9月28日，打電話給金管會副主委邱淑貞表示要申請併購日盛金，但當時金管會仍在審查正大申請案，金管會主委黃天牧亦承認的確有此事，但強調9月中就已決定正大案，並不是電話後才駁回。

高嘉瑜再度質疑金管會護航富邦金控併購日盛金，以助陸資脫產，她提出幾大質疑，一是陳聖德在9月28日打電話溝通要併日盛金案，金管會是9月30日正式發文駁回正大集團申請收購建群投資股權案，二是北富銀在2020年10月爆出系統出問題，有三千多億客戶無法轉帳、匯款，金管會卻不敢重罰，以免影響投資案申請；三是富邦金去年送件後，12月14日金管會已舉行過例行業務會報，卻在16日再度舉行緊急業務會報火速通過富邦金公開收購日盛金案，17日發文核准，就是要在農曆年前完成此案。

四是日盛金陸資疑慮未釐清前，讓陸資可以高價脫手，且未來富邦金要增資，台北市政府亦要同比增資，是拿台北市民眾的錢去支持陸資高價脫手。

對於這些質疑，黃天牧表示，建群投資是否是陸資，目前正在積極釐清，去年10月約談建群投資最終受益人陳銘達，他自述是實質控制權人，但1月7日與銀行局視訊時，卻沒有提供相關金流及實質控制權的證明文件，金管會也認為「這是不對的」，要求補件中。

第二是日盛金是否有陸資，與富邦金公開收購是平行的兩件事，並不影響，且查陸資有很多方法及想法，最終都是要陸資趕快離開台灣市場，與現行參與應賣「效果也是一樣的」。

第三是建群投資是2009年是投審會認定僑外資，並不是只有金管會審查，金管會之前也金檢過日盛金，但目前涉及境外金流，無法馬上清查。

第四是金管會9月中就已決定正大案的處理方式，並不是在陳聖德電話後才決定；且去年12月14日富邦金要公開收購日盛金消息被提早披露，造成股價有異常，黃天牧說：「這不是應該會提前揭露的訊息，對市場穩定有疑慮，所以就緊急召開業務會報，但之前都已完成相關審查」。

第五是富邦金公開收購資金短期是用自有資金及商業本票，未來獲准後會用普通股及特別股增資，大股東亦會拿出資金。

(工商 )